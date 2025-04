Capital recebe R$ 37,9 mi para obras no Nova Lima, Vila Nasser e Córrego Anhanduí

Campo Grande vai receber um repasse de R$ 37.940.210,41 para a continuidade de obras de infraestrutura urbana. Os recursos foram formalizados por meio de dois convênios publicados na terça-feira (15), no Diário Oficial do Estado.

Os investimentos serão aplicados na pavimentação dos bairros Nova Lima III – Etapa C1, Nova Lima IV – Etapa D e Vila Nasser – Etapa A. Também estão previstas obras de ampliação do sistema de drenagem no Córrego Anhanduí, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II).

O convênio voltado ao Nova Lima terá um valor de R$ 27.485.415,84 e contempla a conclusão da pavimentação das etapas mencionadas, com prazo de execução de 21 meses. Já o convênio para o Córrego Anhanduí soma R$ 10.454.794,57 e também tem vigência de 21 meses.

Os recursos foram repassados por meio de parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). O objetivo é garantir a continuidade de obras consideradas essenciais para a mobilidade urbana e a segurança hídrica da capital.

As obras no Nova Lima vêm sendo executadas desde 2017 e já contaram com investimentos anteriores do Governo do Estado. Na região do Córrego Anhanduí, os aportes visam prevenir alagamentos e ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais.

Com os novos convênios, os repasses estaduais para obras estruturantes em Campo Grande somam R$ 79,5 milhões, consolidando uma política de fortalecimento da infraestrutura urbana e melhoria da qualidade de vida nos bairros atendidos.

*Com informações da Agência de MS