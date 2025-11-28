Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

audiovisual

Capital sedia evento nacional que discute cinema, povos tradicionais e mudanças climáticas

Com entrada gratuita, a 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos exibe produções de diferentes regiões do país

Ana Lorena Franco

Mostra oferece acessibilidade em Libras e sessões temáticas - Foto: Divulgação
Mostra oferece acessibilidade em Libras e sessões temáticas - Foto: Divulgação

Campo Grande recebe entre 1º e 5 de dezembro a 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, que discute justiça social, emergência climática e os impactos das mudanças ambientais sobre povos indígenas e grupos vulnerabilizados.

A programação gratuita no Teatro Otavio Guizzo, no Paço Municipal, reúne 21 filmes brasileiros que tratam de memória, território, ancestralidade e resistência, muitos deles dirigidos por cineastas indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

A obra de abertura, no dia 1º, é “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá”, longa premiado de Sueli Maxakali em parceria com três realizadores. O filme percorre territórios de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e apresenta reflexões sobre identidade e direitos dos povos originários.

A Mostra segue durante a semana com sessões temáticas que abordam conflitos ambientais, luta por terra, proteção de rios e tensão com grandes empreendimentos. Também há sessões infantis que aproximam crianças da relação com o meio ambiente e da diversidade cultural brasileira.

O evento transforma o Teatro do Paço em espaço de encontro e debate, com exibições seguidas de conversas e acessibilidade em Libras. As sessões ocorrem em diferentes horários, com classificação indicativa variada, e destacam produções que reforçam a centralidade de territórios ameaçados e de comunidades que buscam manter saberes e modos de vida.

A Mostra integra o circuito nacional promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em parceria com a Universidade Federal do Ceará, chegando à capital sul-mato-grossense com apoio local e produção regional.

Programação da 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Local: Teatro Otavio Guizzo – Paço Municipal
Entrada gratuita | Todas as sessões com acessibilidade em Libras

Dia 1 – 01/12 (segunda-feira)
Sessão de abertura — 19h às 22h | Classificação: 12 anos
• “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá”

Dia 2 – 02/12 (terça-feira)
Sessão Nêgo Bispo (Terra) — 19h às 22h | Classificação: 12 anos
• “Eu sou raiz”
• “Ainda há moradores aqui”
• “Pau d’arco”

Dia 3 – 03/12 (quarta-feira)
Sessão Antônia Melo (Águas) — 19h às 22h | Classificação: 10 anos
• “Kutala”
• “Rio de Mulheres”
• “Cerrado, coração das águas: Conexão Caatinga”
• “As lavadeiras do rio Acaraú transformam a embarcação em nave de condução”
• “Volta Grande”
• “Rua do Pescador, Nº 6”

Dia 4 – 04/12 (quinta-feira)
Sessão Infantil 1 — 14h às 16h30 | Classificação: Livre
• “Amazônia sem garimpo”
• “No início do mundo”
• “Chico Bento e a goiabeira maraviósa”

Sessão Raoni (Floresta) — 19h às 22h | Classificação: 14 anos
• “SUKANDE KASÁKÁ | Terra Doente”
• “Faísca”
• “Grão”
• “Curupira e a máquina do destino”

Dia 5 – 05/12 (sexta-feira)
Sessão Infantil 2 — 14h às 16h30 | Classificação: Livre
• “Ga vī: A voz do barro”
• “Òsányìn: O segredo das folhas”
• “Do colo da Terra”

Sessão de encerramento — 19h às 22h | Classificação: 12 anos
• “Sede de rio”

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos