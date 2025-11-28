Capital sedia evento nacional que discute cinema, povos tradicionais e mudanças climáticas

Campo Grande recebe entre 1º e 5 de dezembro a 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, que discute justiça social, emergência climática e os impactos das mudanças ambientais sobre povos indígenas e grupos vulnerabilizados.

A programação gratuita no Teatro Otavio Guizzo, no Paço Municipal, reúne 21 filmes brasileiros que tratam de memória, território, ancestralidade e resistência, muitos deles dirigidos por cineastas indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

A obra de abertura, no dia 1º, é “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá”, longa premiado de Sueli Maxakali em parceria com três realizadores. O filme percorre territórios de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e apresenta reflexões sobre identidade e direitos dos povos originários.

A Mostra segue durante a semana com sessões temáticas que abordam conflitos ambientais, luta por terra, proteção de rios e tensão com grandes empreendimentos. Também há sessões infantis que aproximam crianças da relação com o meio ambiente e da diversidade cultural brasileira.

O evento transforma o Teatro do Paço em espaço de encontro e debate, com exibições seguidas de conversas e acessibilidade em Libras. As sessões ocorrem em diferentes horários, com classificação indicativa variada, e destacam produções que reforçam a centralidade de territórios ameaçados e de comunidades que buscam manter saberes e modos de vida.

A Mostra integra o circuito nacional promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em parceria com a Universidade Federal do Ceará, chegando à capital sul-mato-grossense com apoio local e produção regional.

Programação da 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Local: Teatro Otavio Guizzo – Paço Municipal

Entrada gratuita | Todas as sessões com acessibilidade em Libras

Dia 1 – 01/12 (segunda-feira)

Sessão de abertura — 19h às 22h | Classificação: 12 anos

• “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá”

Dia 2 – 02/12 (terça-feira)

Sessão Nêgo Bispo (Terra) — 19h às 22h | Classificação: 12 anos

• “Eu sou raiz”

• “Ainda há moradores aqui”

• “Pau d’arco”

Dia 3 – 03/12 (quarta-feira)

Sessão Antônia Melo (Águas) — 19h às 22h | Classificação: 10 anos

• “Kutala”

• “Rio de Mulheres”

• “Cerrado, coração das águas: Conexão Caatinga”

• “As lavadeiras do rio Acaraú transformam a embarcação em nave de condução”

• “Volta Grande”

• “Rua do Pescador, Nº 6”

Dia 4 – 04/12 (quinta-feira)

Sessão Infantil 1 — 14h às 16h30 | Classificação: Livre

• “Amazônia sem garimpo”

• “No início do mundo”

• “Chico Bento e a goiabeira maraviósa”

Sessão Raoni (Floresta) — 19h às 22h | Classificação: 14 anos

• “SUKANDE KASÁKÁ | Terra Doente”

• “Faísca”

• “Grão”

• “Curupira e a máquina do destino”

Dia 5 – 05/12 (sexta-feira)

Sessão Infantil 2 — 14h às 16h30 | Classificação: Livre

• “Ga vī: A voz do barro”

• “Òsányìn: O segredo das folhas”

• “Do colo da Terra”

Sessão de encerramento — 19h às 22h | Classificação: 12 anos

• “Sede de rio”