Capital soma quase 15 mil furtos em 2025

Campo Grande encerra 2025 com um dado preocupante na área da segurança pública. Ao longo do ano, foram registrados 14.994 furtos na Capital, segundo balanço oficial da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS). A estatística representa uma média de 41 ocorrências por dia e acende o alerta, sobretudo no período de festas e férias, quando muitas residências ficam vazias.

Especialistas avaliam que o perfil do crime tem como principal alvo imóveis com pouca proteção e sem monitoramento em tempo real. Para o empresário da área de segurança, Leandro de Andrade do Carmo, o comportamento do consumidor mudou diante do avanço da criminalidade. “O morador de Campo Grande cansou de pagar aluguel de equipamentos. A tendência é investir uma única vez e ter o controle total pelo celular, sem mensalidades”, afirma.

Sistemas de Autogestão e Monitoramento Residencial

Segundo ele, os sistemas de autogestão permitem que o proprietário acompanhe a residência à distância e receba alertas imediatos. “Hoje, se uma cerca elétrica é violada ou um alarme dispara, a notificação chega no celular no mesmo instante. Não é apenas saber depois que houve uma invasão, mas ser avisado no momento da tentativa”, explica.

Outro recurso destacado são as câmeras de alta definição, que oferecem imagens coloridas mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma iluminação, além de áudio bidirecional. “O morador consegue ouvir o que está acontecendo e até falar com quem está no local. Isso, muitas vezes, inibe a ação do invasor”, diz Leandro.

A Importância da Proteção Física e Barreiras Eficazes

Apesar do avanço tecnológico, a proteção física segue como etapa inicial da segurança residencial. Cercas elétricas e concertinas galvanizadas continuam sendo apontadas como barreiras eficazes. “O furto é um crime de oportunidade. Quando o imóvel apresenta obstáculos visíveis e um sistema que avisa o dono em tempo real, ele deixa de ser um alvo fácil”, conclui o especialista.