Capital tem 1.251 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira

Funsat oferece 130 funçõesem vagas que abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência

Ana Lorena Franco

Interessados devem levar documentos até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67
Nesta terça-feira (29), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece 1.251 vagas em 130 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de farmácia (14), empacotador (18), motorista de caminhão (40) e repositor de mercadoria (101). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem duas vagas disponíveis em auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza. Além disso, há 45 vagas temporárias para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque e soldador. 

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

