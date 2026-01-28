Capital tem 1,2 mil vagas de emprego nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (28), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece 1.205 vagas em 105 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lojas (20), auxiliar de confecção (80), operador de caixa (140) e repositor em supermercados (48). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 92 vagas disponíveis em auxiliar de confecção, auxiliar administrativo, estoquista e vigilante. Além disso, há 42 vagas temporárias para funções como garçom, engenheiro civil e classificador de grãos.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.