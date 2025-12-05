Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

emprego

Capital tem 150 vagas oferecidas pela Funsat nesta sexta-feira

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência

Ana Lorena Franco

Interessados devem levar documentos pessoais e Carteira de Trabalho até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67

Nesta sexta-feira (5), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece 1.267 vagas em 150 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lanchonete (34), auxiliar de limpeza (134), operador de caixa (179) e repositor de mercadorias (96). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem duas vagas disponíveis em funções como auxiliar de limpeza e, além disso, há 48 vagas temporárias para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque e soldador. 

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

