Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

EMPREGO

Capital tem 2 mil vagas disponíveis nesta sexta-feira

As vagas oferecidas pela Funsat exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência

Ana Lorena Franco

Os interessados devem levar a carteira de trabalho até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67
Os interessados devem levar a carteira de trabalho até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67

Nesta sexta-feira (15), Campo Grande tem 2.040 vagas oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho).

São 144 funções para diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para açougueiro (43), auxiliar de limpeza (102), operador de caixa (235) e repositor em supermercados (39). Confira todas as vagas aqui.

Há também 35 vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro, auxiliar de logística e empregado doméstico diarista. 

Além disso, o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 13 vagas disponíveis em vagas como ajudante de churrasqueiro, auxiliar de logística e empregado doméstico diarista.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos