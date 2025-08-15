Capital tem 2 mil vagas disponíveis nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (15), Campo Grande tem 2.040 vagas oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho).

São 144 funções para diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para açougueiro (43), auxiliar de limpeza (102), operador de caixa (235) e repositor em supermercados (39). Confira todas as vagas aqui.

Há também 35 vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro, auxiliar de logística e empregado doméstico diarista.

Além disso, o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 13 vagas disponíveis em vagas como ajudante de churrasqueiro, auxiliar de logística e empregado doméstico diarista.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.