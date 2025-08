Capital tem 2,1 mil vagas disponíveis nesta quarta

RINGUE VIRTUAL

Vereadores André Salineiro e Luiza Ribeiro trocam críticas nas redes sociais

Uma postagem do vereador André Salineiro (PL) no X, antigo Twitter, provocou reação imediata da vereadora Luiza Ribeiro (PT). Na publicação original, Salineiro afirmou que “tem partido que defende a Polícia e tem partido que defende os bandidos, sem novidades”. Horas depois, Luiza respondeu com uma mensagem extensa, acusando o PL de ter apoiado e […]