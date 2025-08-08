Capital tem 2,1 mil vagas disponíveis

Nesta sexta-feira (8), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 2.132 vagas para diferentes níveis de escolaridade e experiência.

São 137 funções com destaque para atendente de balcão (26), auxiliar de cozinha (30), desossador (100) e operador de caixa (261). Confira todas as vagas aqui.

Há também 33 vagas temporárias para auxiliar de logística e o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem dez vagas disponíveis em vagas como agente de saneamento, empacotador e auxiliar de linha de produção.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.