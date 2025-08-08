Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADES

Capital tem 2,1 mil vagas disponíveis

Os interessados devem ir até a sede da Funsat levando documento pessoal com foto e carteira de trabalho

Ana Lorena Franco

Há 33 vagas temporárias para auxiliar de logística - Foto: Arquivo RCN67
Há 33 vagas temporárias para auxiliar de logística - Foto: Arquivo RCN67

Nesta sexta-feira (8), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 2.132 vagas para diferentes níveis de escolaridade e experiência.

São 137 funções com destaque para atendente de balcão (26), auxiliar de cozinha (30), desossador (100) e operador de caixa (261). Confira todas as vagas aqui.

Há também 33 vagas temporárias para auxiliar de logística e o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem dez vagas disponíveis em vagas como agente de saneamento, empacotador e auxiliar de linha de produção. 

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos