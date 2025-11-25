Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CIDADE

Capital tem aumento de 41% em novos empreendimentos e reforça expansão habitacional

Capital registra 41 projetos avaliados em audiências públicas e amplia presença de edifícios, condomínios e loteamentos em diversos bairros

Fernando de Carvalho

Capital registra 41 projetos avaliados em audiências públicas - Foto: Divulgação/ Prefeitura de CG
Capital registra 41 projetos avaliados em audiências públicas - Foto: Divulgação/ Prefeitura de CG

A expansão habitacional em Campo Grande avançou em 2025 com a apresentação de 41 Estudos de Impacto de Vizinhança (EIVs) em audiências públicas. O volume representa aumento de 41,3% em relação ao ano anterior e confirma o ritmo acelerado de novos empreendimentos imobiliários na Capital.

Os projetos analisados ao longo do ano incluem edifícios verticais, condomínios horizontais, complexos de uso misto e grandes loteamentos fechados, refletindo a diversidade do setor e o crescimento da verticalização em diferentes regiões.

O primeiro EIV de 2025 foi o de um prédio residencial no Jardim dos Estados, com 98 unidades distribuídas em 14 pavimentos. Em abril, entrou em pauta um dos empreendimentos de maior porte do período: um complexo de uso misto no Jardim Flamboyant, reunindo centro comercial, hotel e condomínio residencial, com previsão de movimentar mais de 600 pessoas por dia e entrega estimada para 2027.

Outros projetos incluem o loteamento fechado na Vila Nasser, com 466 lotes e expectativa de mais de 2 mil moradores; um condomínio com 10 torres na região do Residencial Damha, somando 880 unidades; além de novas edificações previstas para bairros como Monte Castelo, Taveirópolis, Rita Vieira, Tarumã e Jardim Leblon.

No Jardim Seminário, dois condomínios horizontais totalizam 407 casas, com entrega prevista entre 2029 e 2030.

Embora as obras estejam ligadas ao setor privado, a prefeitura atribui o aumento de propostas ao fortalecimento do ambiente institucional e à agilidade na tramitação dos projetos urbanísticos.

O Feirão da Habitação realizado em agosto movimentou R$ 63 milhões e resultou na venda de 250 apartamentos.

Durante o evento, a prefeita Adriane Lopes (PP) afirmou que a modernização dos processos tem sido central para acelerar o desenvolvimento habitacional. “Quanto mais rápido ouvimos o mercado, mais avançamos nos projetos, especialmente os de interesse social”, disse.

O diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques, também avaliou que o cenário reflete a importância da parceria com a iniciativa privada para ampliar a oferta de moradias e reduzir o déficit habitacional na Capital.

*Com informações da Prefeitura de CG

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos