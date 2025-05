Capital tem duas UPAs e um CRS com pediatras na manhã de hoje

MEIO AMBIENTE

MP cobra Prefeitura de Rio Brilhante por caos na coleta de lixo e pede multa de R$ 653 mil

Após seis anos de descumprimento de um acordo firmado com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Prefeitura de Rio Brilhante pode ser obrigada a regularizar, em caráter emergencial, todo o sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos do município. A coleta de resíduos em Rio Brilhante precisa ser melhorada. A […]