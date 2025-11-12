Veículos de Comunicação
Capital tem mais de 1,2 mil vagas de emprego disponíveis

Interessados devem levar documentos pessoais e Carteira de Trabalho até a sede da Funsat

Ana Lorena Franco

Vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência - Foto: Arquivo RCN67
Nesta quarta-feira (12), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande oferece 1.253 vagas em 148 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para auxiliar de limpeza (149), costureira (39), operador de caixa (87) e atendente de lojas (28). Confira todas as vagas aqui.

Além disso, há quatro vagas temporárias para soldador e ajudante de churrasqueira. O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 50 vagas disponíveis em funções como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza e empacotador.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

