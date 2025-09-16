Veículos de Comunicação
Capital tem mais de 1,2 mil vagas de emprego disponíveis

As vagas disponíveis nesta terça-feira (16) exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência

Ana Lorena Franco

Os interessados devem levar Carteira de Trabalho física ou digital até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67
Os interessados devem levar Carteira de Trabalho física ou digital até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67

Campo Grande tem 1.260 vagas oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) nesta terça-feira (16), para diferentes níveis de escolaridade e experiência.

São 139 funções com destaque para auxiliar de logística (60), motorista de caminhão (22), operador financeiro (50) e repositor de mercadorias (63). Confira todas as vagas aqui.

Além disso, o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem nove vagas disponíveis em vagas como agente de atendente de lojas, auxiliar de limpeza, almoxarife e porteiro.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

