Capital tem mais de 1,2 mil vagas de emprego

Vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência

Ana Lorena Franco

Interessados devem levar Carteira de Trabalho física ou digital - Foto: Arquivo RCN67
A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande oferece 1.288 vagas em 153 funções nesta terça-feira (25).

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lojas (27), Consultor de vendas (20), Fiscal de prevenção de perdas (28) e Operador de caixa (149). Confira todas as vagas aqui.

Além disso, há 26 vagas temporárias para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque e soldador. 

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 9 vagas disponíveis em funções como auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e empacotador.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

