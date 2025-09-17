Capital tem mais de 1,2 mil vagas disponíveis nesta quarta

Nesta quarta-feira (17),Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 1.281 vagas para diferentes níveis de escolaridade e experiência.

São 149 funções com destaque para atendente barista (10), auxiliar de logística (63), operador de caixa (168) e repositor de mercadorias (58). Confira todas as vagas aqui.

Além disso, há duas vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro e o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem onze vagas disponíveis em vagas como atendente de lojas, auxiliar de limpeza, almoxarife e porteiro.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.