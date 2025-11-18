Veículos de Comunicação
Campo Grande

EMPREGO

Capital tem mais de 1,2 mil vagas disponíveis

Vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência

Ana Lorena Franco

Interessados devem levar Carteira de Trabalho física ou digital até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67
Nesta terça-feira (18), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande oferece 1.283 vagas em 148 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para auxiliar administrativo (22), auxiliar de limpeza (130), operador de cobrança (99) e repositor de mercadorias (38) Confira todas as vagas aqui.

Além disso, há quatro vagas temporárias para soldador e ajudante de churrasqueira. O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 49 vagas disponíveis em funções como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza e empacotador.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

