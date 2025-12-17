Capital tem mais de 1,2 mil vagas em 143 funções nesta quarta

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece, nesta quarta-feira (17), 1.286 vagas em 143 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lojas e mercados (68), operador de caixa (183), repositor de mercadorias (92) e vendedor interno (24). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem três vagas disponíveis em funções como auxiliar de limpeza e auxiliar administrativo e, além disso, há 47 vagas temporárias para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque e soldador.



Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.