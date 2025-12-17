Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

emprego

Capital tem mais de 1,2 mil vagas em 143 funções nesta quarta

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência

Ana Lorena Franco

Interessados devem levar Carteira de Trabalho até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67
Interessados devem levar Carteira de Trabalho até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece, nesta quarta-feira (17), 1.286 vagas em 143 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lojas e mercados (68), operador de caixa (183), repositor de mercadorias (92) e vendedor interno (24). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem três vagas disponíveis em funções como auxiliar de limpeza e auxiliar administrativo e, além disso, há 47 vagas temporárias para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque e soldador. 


Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos