Capital tem mais de 1,3 mil vagas de emprego disponíveis nesta quarta

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece, nesta quarta-feira (10), 1.373 vagas em 140 funções.

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para açougueiro (21), ajudante de carga e descarga de mercadoria (33), auxiliar de logística (60) e operador de telemarketing ativo (100). Confira todas as vagas aqui.

Há também duas vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro e o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem dez vagas disponíveis em vagas como agente de saneamento, auxiliar de limpeza, almoxarife e porteiro.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.