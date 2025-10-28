Veículos de Comunicação
Capital tem mais de 1,4 mil vagas de emprego disponíveis nesta terça

O público PcD tem 82 vagas em vagas como auxiliar de limpeza e supervisor de logística

Ana Lorena Franco

As vagas abrangem diferentes níveis de experiência - Foto: Arquivo RCN67
As vagas abrangem diferentes níveis de experiência - Foto: Arquivo RCN67

Nesta segunda-feira (27), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande oferece 1.430 vagas em 149 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lanchonete (35), motorista entregador (23), repositor de mercadorias (40) e vendedor porta a porta (50). Confira todas as vagas aqui.

Além disso, há quatro vagas temporárias para soldador e ajudante de churrasqueira. O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 82 vagas disponíveis em funções como auxiliar de limpeza, operador de empilhadeira e supervisor de logística. 

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

