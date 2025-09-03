Capital tem mais de 1,6 mil vagas de emprego disponíveis nesta quarta

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 1.669 vagas em 152 funções nesta quarta-feira (3).

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para alimentador de linha de produção (15), auxiliar de logística (61), motorista entregador (17) e operador de caixa (189). Confira todas as vagas aqui.

Há também duas vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro e o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem dez vagas disponíveis em vagas como agente de saneamento, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo e porteiro.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.