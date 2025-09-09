Capital tem mais de 1,6 mil vagas de emprego disponíveis nesta terça

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece, nesta terça-feira (9), 1.660 vagas em 134 funções.

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para auxiliar de cozinha (34), magarefe (50), operador de caixa (185), repositor de mercadorias (60) e vendedor interno (11). Confira todas as vagas aqui.

Há também três vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro e empregado doméstico diarista. Além disso, o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem cinco vagas disponíveis em vagas como agente de saneamento, auxiliar de limpeza, almoxarife e porteiro.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.