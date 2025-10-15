Capital tem mais de 1,6 mil vagas de emprego nesta quarta-feira

Campo Grande tem 1.611 vagas oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) nesta quarta-feira (15).

São 159 funções para diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lanchonete (38), repositor em supermercados (41), promotor de vendas (19) e operador financeiro (50). Confira todas as vagas aqui.

Além disso, há duas vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro e o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 101 vagas disponíveis em funções como auxiliar de limpeza, jardineiro e supervisor de logística.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.