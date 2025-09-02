Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

EMPREGO

Capital tem mais de 1,6 mil vagas disponíveis nesta terça-feira

Além das vagas regulares, também há oportunidades para o público PcD

Ana Lorena Franco

Os interessados devem ir até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67
Os interessados devem ir até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67

Nesta terça-feira (2), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 1.653 vagas em 151 funções.

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para auxiliar de cozinha (22), auxiliar de operação (105), operador financeiro (40) e retalhador de carne (100). Confira todas as vagas aqui.

Há também quatro vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro e empregado doméstico diarista. 

Além disso, o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem dez vagas disponíveis em vagas como agente de saneamento, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo e porteiro.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos