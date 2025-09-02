Capital tem mais de 1,6 mil vagas disponíveis nesta terça-feira

Nesta terça-feira (2), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 1.653 vagas em 151 funções.

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para auxiliar de cozinha (22), auxiliar de operação (105), operador financeiro (40) e retalhador de carne (100). Confira todas as vagas aqui.

Há também quatro vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro e empregado doméstico diarista.

Além disso, o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem dez vagas disponíveis em vagas como agente de saneamento, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo e porteiro.