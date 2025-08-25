Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

EMPREGO

Capital tem mais de 1,8 mil vagas disponíveis nesta segunda-feira

Vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência

Ana Lorena Franco

O público PcD também tem vagas disponíveis - Foto: Arquivo RCN67
O público PcD também tem vagas disponíveis - Foto: Arquivo RCN67

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 1.886 vagas em 153 funções nesta segunda-feira (25).

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de padaria (20), desossador (100), motorista entregador (15) e operador de caixa (245). Confira todas as vagas aqui.

Há também 37 vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro, auxiliar de logística e empregado doméstico diarista. 

Além disso, o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 15 vagas disponíveis em vagas como agente de saneamento, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo e porteiro.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

