Capital tem mais de 1,8 mil vagas disponíveis

Nesta terça-feira (21), Campo Grande tem 1.844 vagas oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho).

São 152 funções com vagas variadas, com destaque para açougueiro (33), auxiliar de limpeza (139), operador de caixa (243) e vendedor de serviços (40). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 16 vagas disponíveis em funções como agente de saneamento, auxiliar administrativo, porteiro e vendedor interno.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital