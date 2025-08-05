Capital tem mais de 2,1 mil vagas disponíveis nesta terça

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 2.125 vagas para diferentes níveis de escolaridade e experiência nesta terça-feira (5).

São 132 funções com destaque para auxiliar de linha de produção (42), consultor de vendas (28), operador de caixa (267) e operador financeiro (40). Confira todas as vagas aqui.

Há também 33 vagas temporárias para auxiliar de logística e uma vaga temporária para cumim.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem dez vagas disponíveis em vagas como agente de saneamento, empacotador e auxiliar de linha de produção.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital