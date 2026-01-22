Capital tem quinta-feira de sol, tempo seco e máxima de 32°C

Nesta quinta-feira (22), o tempo segue predominantemente estável, com sol e pouca nebulosidade em Mato Grosso do Sul, influenciado por áreas de ar mais seco que atuam sobre o estado.

Nas regiões centrais, Leste, Oeste e Sudeste do estado, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, especialmente durante a tarde, exigindo atenção para hidratação e cuidados com a saúde. No sul de Mato Grosso do Sul, há baixa chance de chuva fraca e isolada, mas sem impacto significativo no tempo firme.

Condições climáticas e cuidados

As temperaturas permanecem elevadas em grande parte do Estado, reforçando o padrão típico de verão, com manhãs mais amenas e tardes quentes. Não há indicativo de temporais, e o cenário segue favorável para atividades ao ar livre, desde que observados os cuidados em função do calor e da baixa umidade.

O céu em Campo Grande fica limpo e, ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura máxima deve alcançar os 32°C, com ventos fracos a moderados, o que contribui para a sensação de tempo seco.