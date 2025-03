Capital tem três unidades de saúde com pediatras na manhã e tarde de hoje

Escala médica de urgência e emergência desta segunda-feira (31) prevê pediatras de plantão durante os períodos da manhã e tarde em duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital. São as UPAs Coronel Antonino e Universitário, além do Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes.

À noite o número de UPAs aumenta para quatro. Além das Unidades dos bairros Coronel Antonino e Universitário, também haverá pediatras nas UPAs Moreninha e Leblon.

No período noturno, a população também vai encontrar pediatras de plantão nos CRS do bairro Nova Bahia, além Tiradentes. Conforme a escala médica, haverá médicos plantonistas para atendimento ao público adulto em todas as unidades de saúde de Campo Grande.