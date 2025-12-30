Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

emprego

Capital tem vagas disponíveis em 102 funções

Interessados dedem levar documentos pessoais e Carteira de Trabalho até a sede da Funsat

Ana Lorena Franco

Vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade - Foto: Arquivo RCN67
Vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade - Foto: Arquivo RCN67

Nesta terça-feira (30), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece 1.029 vagas em 102 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lojas e mercados (68), motorista de caminhão (33), operador de caixa (151) e repositor de mercadorias (88). confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem duas vagas disponíveis em auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza. Além disso, há 19 vagas temporárias para auxiliar de limpeza e classificador de grãos. 

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos