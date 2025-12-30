Capital tem vagas disponíveis em 102 funções

Nesta terça-feira (30), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece 1.029 vagas em 102 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lojas e mercados (68), motorista de caminhão (33), operador de caixa (151) e repositor de mercadorias (88). confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem duas vagas disponíveis em auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza. Além disso, há 19 vagas temporárias para auxiliar de limpeza e classificador de grãos.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.