Capital terá bazar com produtos da Receita Federal para apoiar atendimento a idosos

O Asilo São João Bosco realiza em 6 de dezembro, das 7h às 18h, uma nova edição do Bazar Solidário com mercadorias apreendidas e repassadas pela Receita Federal, no estacionamento do Fort Atacadista Cafezais, na Avenida dos Cafezais, em Campo Grande. A arrecadação reforça o custeio da instituição, que atende idosos em situação de vulnerabilidade e lida com aumento constante das despesas.

O público encontrará perfumes importados, celulares, relógios, smartwatches e itens de pesca como varas, linhas, molinetes e iscas artificiais por valores mais acessíveis, em uma oportunidade para antecipar as compras de fim de ano em meio ao intervalo entre a Black Friday e o Natal.

A entidade oferece moradia, seis refeições por dia, cuidadores 24 horas, assistência de saúde, atividades culturais e apoio emocional e espiritual. Cerca de 70% da manutenção depende de doações da sociedade e o restante vem do Fundo Municipal do Idoso, o que torna ações como o bazar essenciais para sustentação do atendimento.

Serviço

Bazar Solidário do Asilo São João Bosco

Estacionamento do Fort Atacadista – Unidade Cafezais

Av. dos Cafezais, 01 – Jardim Centro Oeste

Quando: 6 de dezembro

Horário: 7h às 18h

Como ajudar em outras ocasiões:

• Pix: [email protected]

• Doações de alimentos, produtos de higiene, limpeza e fraldas geriátricas: diariamente das 6h às 18h

• Visitação: 9h às 10h30 e 15h às 16h30

• Bazar na sede do asilo: segunda à sexta, 8h às 11h30 e 13h às 16h30 | sábado, 8h às 11h

Contato

(67) 3345-0500

WhatsApp: (67) 98402-7626

Rua José Nogueira Vieira, 1900 – Tiradentes

Instagram: @asilosaojoaobosco | @bazar.asilosaojoaobosco