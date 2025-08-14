Capital terá interdições para eventos e obras neste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) anunciou as interdições programadas a partir desta sexta-feira (15), abrangendo ações pontuais para eventos comunitários, religiosos e esportivos, além de obras viárias. A orientação é para que condutores respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas, a fim de evitar congestionamentos.

Entre os destaques, está a construção de uma ciclovia no canteiro central da Avenida Mato Grosso, entre as avenidas Ceará e Nelly Martins, que vai ocorrer de 18 de agosto a 11 de novembro, das 8h às 16h, em uma extensão de 1,33 km.

Confira a programação: