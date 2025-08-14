Capital terá interdições para eventos e obras neste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) anunciou as interdições programadas a partir desta sexta-feira (15), abrangendo ações pontuais para eventos comunitários, religiosos e esportivos, além de obras viárias. A orientação é para que condutores respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas, a fim de evitar congestionamentos.
Entre os destaques, está a construção de uma ciclovia no canteiro central da Avenida Mato Grosso, entre as avenidas Ceará e Nelly Martins, que vai ocorrer de 18 de agosto a 11 de novembro, das 8h às 16h, em uma extensão de 1,33 km.
Confira a programação:
- 13 a 15/08 – Carreta do Hospital do Amor, das 7h às 18h, na Rua Marechal Rondon, nº 1380 (faixa de estacionamento).
- 14/08 – Evento comunitário, das 16h à 0h, na Rua Anajás, entre Rua Elvira Coelho Machado e Travessa Tibaú.
- 15/08 – Campeonato do Pedrinha (17h às 23h) na Rua das Argolas; Festa Agostina (17h às 23h) na Rua Nova Europa; Noite da Seresta (16h às 23h) na Rua Barão do Rio Branco.
- 16/08 – Evento comunitário (15h à 0h) na Avenida Marinha; Festa Agostina (16h às 22h) na Rua das Orquídeas; Festa Agostina – EMEI O Bom Pastor (10h às 19h) na Rua Dom Carlos; Evento religioso (15h às 23h) na Rua Bilac Pinto; Evento religioso (17h à 0h, também em 17/08) na Avenida Oceania, nº 338.
- 17/08 – 1ª Festa Agostina Moreninha III (8h às 23h) na Rua Baobá; poda de árvore (7h às 16h) na Avenida Afonso Pena; Festa Agostina – Paróquia Cristo Bom Pastor (7h às 23h30) nas ruas José Soares, Petrópolis e Waldemar Marcelino Santos.
- 18/08 a 11/11 – Construção de ciclovia na Avenida Mato Grosso, das 8h às 16h, entre as avenidas Ceará e Nelly Martins.