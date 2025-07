Capital testa novo ônibus movido a gás natural e com ar-condicionado

Começou a circular nesta quinta-feira (17), em caráter experimental, um ônibus do transporte coletivo urbano de Campo Grande movido a gás natural e biometano, além da presença de ar-condicionado.

A iniciativa faz parte de um estudo técnico coordenado pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado, a MSGás e o Consórcio Guaicurus, com o objetivo de avaliar alternativas mais sustentáveis e eficientes para o transporte público da Capital.

O veículo, fabricado pela Scania, está operando na linha 61 (Moreninha/Shopping CG) e deve circular durante 30 dias, das 6h25 às 21h30. Durante esse período, serão coletados dados técnicos relacionados ao desempenho do ônibus em rotas reais, consumo de combustível, impacto ambiental e conforto dos passageiros. A pesquisa inclui ainda a medição do nível de satisfação dos usuários.

Caso os resultados do teste sejam positivos, o projeto poderá ser ampliado e integrado de forma definitiva ao sistema de transporte coletivo de Campo Grande.