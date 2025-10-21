Capital vira centro do debate sobre saúde e nutrição animal na pecuária moderna

Durante três dias, Campo Grande se transforma no ponto de encontro de especialistas, produtores e lideranças do agronegócio da América do Sul. A cidade sedia, de quarta (22) a sexta-feira (24), um encontro técnico internacional voltado à saúde e à nutrição animal — evento que discute sanidade, produtividade e sustentabilidade na pecuária moderna.

O encontro, que reúne profissionais do Brasil, Paraguai e Bolívia, será palco para apresentações de cases de sucesso, painéis técnicos e debates sobre os desafios da produção pecuária em um cenário que exige eficiência e responsabilidade ambiental.

“O objetivo é disseminar conhecimento e reforçar a importância do tratamento preventivo aos animais, com foco em produtividade e sustentabilidade”, explica Marcelo Henque Real, diretor comercial do Grupo Real, um dos organizadores do evento.

Segundo Real, a convenção vai reunir representantes de 19 estados brasileiros e mais de 200 participantes, entre veterinários, zootecnistas e produtores. O foco, afirma, é integrar tecnologia e manejo de campo, reduzindo custos e ampliando o desempenho dos rebanhos.

“Falamos de mais leite, mais carne e menos custo — mas sempre com equilíbrio ambiental. Sustentabilidade não é discurso, é prática diária dentro da pecuária moderna”, afirma o executivo.

A programação inclui palestras sobre temas como controle de parasitas sem uso intensivo de químicos, genética aplicada à produtividade e o papel da pecuária diante da expansão da agricultura. Um dos painéis mais esperados discutirá como produzir mais carne com menos animais, conceito que reflete a busca por eficiência e redução de impacto ambiental.

O Grupo Real, com mais de 40 anos de atuação, foi recentemente reconhecido pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) como a primeira empresa ESG do Estado. A companhia também representará Mato Grosso do Sul na COP30, em Belém (PA), com um projeto de reciclagem e reaproveitamento de resíduos.

“A sustentabilidade está no dia a dia do produtor. Produzir com responsabilidade é o que garante continuidade ao negócio e credibilidade ao setor”, reforça Real.

O evento, batizado de Integra 2025, contará com transmissões online e espaço de interação com o público técnico.

Acompanhe a entrevista completa: