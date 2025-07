Capital vive pleno emprego, mas empresas ainda enfrentam dificuldade para preencher vagas

Campo Grande vive um cenário de pleno emprego, com alta na geração de vagas formais e saldo positivo no mercado de trabalho, mas empresas continuam enfrentando dificuldades para preencher postos abertos — principalmente no setor do comércio.

A avaliação é do secretário da Fundação Social do Trabalho (Funsat), João Henrique Lima Bezerra, em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, nesta quarta-feira (2).

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta semana, Mato Grosso do Sul registrou saldo de 3.087 novos postos de trabalho com carteira assinada em maio, acumulando 20.898 vagas no ano.

Campo Grande lidera entre os municípios, com 840 contratações apenas no último mês. Ainda assim, segundo Bezerra, a capital mantém diariamente cerca de 2 mil vagas abertas.

“Estamos passando por um momento muito bom, em pleno desenvolvimento. Mas ainda temos muitas oportunidades não preenchidas. Só fica desempregado quem quer”, afirmou o secretário.

João Henrique Lima nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Adriano Hany/Portal RCN67

Emprega CG: vagas com contratação imediata

Uma das estratégias da Funsat para reduzir esse gargalo é o programa Emprega CG, que aproxima candidatos e empresas com ações itinerantes em bairros, unidades de saúde e eventos comunitários. A proposta é levar o empregador até o público e agilizar as contratações no local.

“Em vez de o candidato sair com carta de encaminhamento e buscar a vaga por conta própria, agora a empresa vai até ele. Já tivemos mais de 3.200 atendimentos no primeiro semestre em mais de 25 ações diferentes”, destacou.

Nesta semana, a Funsat lançou a “Super Quarta”, com três empresas realizando processos seletivos diretamente na sede da fundação.

Empresas preferem formar seus funcionários

Segundo Bezerra, o perfil mais buscado atualmente é de pessoas sem experiência prévia na área. “Não se trata só de jovens em busca do primeiro emprego. As empresas estão dispostas a lapidar esse colaborador dentro do próprio negócio”, explicou.

Para suprir essa demanda, a Funsat oferece 14 cursos gratuitos por meio da Escola de Educação Profissional, com destaque para informática, manipulação de alimentos, cuidador de idosos e atendente de farmácia. As inscrições estão abertas, e novas turmas começam já no dia 7 de julho.

“Hoje, quem tem qualificação e currículo atualizado em Campo Grande não fica desempregado”, garantiu.

Comércio sofre com rejeição a trabalho em fins de semana

Apesar da abertura constante de vagas, o setor do comércio enfrenta uma barreira cultural. De acordo com o secretário, muitos candidatos rejeitam funções que exigem trabalho aos sábados, domingos e feriados, o que limita a reposição de mão de obra.

“Só em um atacadista, esta semana, havia 120 vagas disponíveis. Apenas 20 pessoas compareceram e 14 foram contratadas na hora. A demanda é real e imediata”, relatou.

Como anunciar vagas

Empresários que desejam anunciar vagas pela Funsat podem entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585, comparecer à sede da fundação ou acessar o site e redes sociais. A instituição também oferece estrutura com auditórios para a realização de entrevistas e processos seletivos.

Confira a entrevista na íntegra