Capitão dos Bombeiros é preso por embriaguez após acidente em Campo Grande

Um capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) foi preso na noite de domingo (1º), em Campo Grande, após se envolver em um acidente de trânsito e apresentar sinais de embriaguez ao volante. A ocorrência foi registrada no bairro Residencial Oliveira.

De acordo com o boletim policial, a colisão ocorreu no cruzamento da Rua Petrópolis com a Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho. O acidente envolveu um VW Polo, conduzido por uma mulher de 39 anos, e um Honda HR-V, dirigido pelo bombeiro. A batida resultou apenas em danos materiais, sem registro de feridos.

Antes da chegada da polícia, os dois condutores deixaram o local e seguiram até uma residência na Rua Maria Luiza Moraes. Segundo o registro, a intenção era tentar um acordo informal sobre os prejuízos causados pelo acidente.

No endereço indicado, equipes da Polícia Militar encontraram os envolvidos em discussão. Conforme a ocorrência, o capitão do Corpo de Bombeiros, apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, como odor etílico, olhos avermelhados e comportamento agressivo.

Ainda segundo o boletim, durante a tentativa de acordo, o bombeiro passou a se exaltar e elevou o tom de voz. Em meio ao desentendimento, a condutora do VW Polo retirou uma pistola do porta-luvas do veículo do capitão e entregou a arma aos policiais, alegando receio de possíveis agressões contra familiares.

A arma, calibre .380, estava descarregada e acompanhada de sete munições intactas. O material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para os procedimentos legais.

Durante o atendimento, o capitão acusou a motorista de tentar extorqui-lo, afirmando que ela teria pedido R$ 10 mil para um acordo. Por outro lado, familiares relataram ter sido alvo de ofensas e ameaças, que teriam sido registradas em vídeo por meio de celular.

Os policiais também constataram que a mulher apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada e exaltação. Ambos foram convidados a realizar o teste do bafômetro, mas recusaram o procedimento.

Diante da recusa, foram lavrados termos de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Com base nos registros, os dois foram presos pelos crimes de ameaça e condução de veículo sob influência de álcool.

Um tenente do Corpo de Bombeiros acompanhou a ocorrência e realizou os procedimentos administrativos internos. As partes foram encaminhadas à delegacia para registro dos fatos.

Após os atendimentos, os veículos foram liberados a terceiros indicados pelos envolvidos. A arma permaneceu apreendida e será analisada no inquérito policial.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul para comentar o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.