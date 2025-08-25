Veículos de Comunicação
ESPORTE

Capoeira ganha espaço no calendário esportivo com 1º Open em Campo Grande

Evento inédito contou com a participação de 21 escolas e reforçou a capoeira como prática cultural e social

Fernando de Carvalho

Evento contou com a participação de 21 escolas - Foto; Divulgação/Funesp
Evento contou com a participação de 21 escolas - Foto; Divulgação/Funesp

O ginásio Guanandizão recebeu neste domingo (24) o 1º Open de Capoeira em Campo Grande, que reuniu cerca de 150 atletas de 21 escolas da Capital. A competição, inédita na cidade, reforçou a capoeira como prática esportiva, manifestação cultural e instrumento de integração social.

Competição e estreia de jovens

Guilherme de Souza durante a competição – Foto: Divulgação/Funesp

O torneio distribuiu R$ 500 para o campeão das categorias principais, além de troféu para o segundo colocado e medalha para o terceiro. Para muitos participantes, a disputa foi também um momento de celebração pessoal dentro da roda.

Entre eles, o estudante Guilherme de Souza, de 13 anos, que competiu pela primeira vez.

“A minha expectativa é fazer um jogo bom, quero tentar ganhar. Esse é o meu primeiro campeonato em 1 ano e 7 meses que pratico capoeira”, contou.

Comunidade capoeirista em destaque

Para André Paulino, presidente da União Sul-Mato-Grossense de Mestres e Profissionais de Capoeira (USMPC), o evento representa um avanço para a modalidade. “A gente sabe da dificuldade que foi para fazer esse evento, mas ele saiu graças ao apoio da comunidade capoeirista e da organização. É uma valorização da capoeira em Campo Grande”, avaliou.

Já o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, lembrou que a capoeira vai além do esporte. “A capoeira não é só uma arte marcial. É a história do Brasil e um elemento social que transforma a vida, o corpo e a alma”, afirmou.

Novo espaço para a modalidade

O evento fez parte da programação de aniversário de 126 anos da cidade e marcou a inclusão da capoeira em Campo Grande no calendário oficial de competições e celebrações culturais.

*Com informações da Funesp

