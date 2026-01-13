Caravana da Castração começa 2026 em Eldorado e passa por mais quatro cidades em janeiro

A Caravana da Castração inicia o calendário de atendimentos de 2026 em Eldorado, na próxima quinta-feira (15), levando castração gratuita e suporte veterinário para cães e gatos.
O cronograma de janeiro ainda prevê ações em Tacuru, Coronel Sapucaia, Bela Vista e Sonora, com atividades até o dia 30.
O serviço é voltado principalmente ao controle populacional de animais domésticos, com foco em reduzir o abandono e o crescimento desordenado de cães e gatos nas cidades atendidas.
Caravana fechou 2025 com mais de 16,7 mil castrações
No ano passado, a caravana percorreu diversas regiões do Estado oferecendo, além da castração, microchipagem, medicação e acompanhamento pós-operatório. Segundo o balanço divulgado, mais de 16,7 mil animais foram castrados, em ações realizadas em 45 municípios.
O levantamento também aponta 30.957 tutores e entidades protetoras cadastrados no Sistema de Gestão de Proteção e Esterilização de Animais (SigPet), sistema utilizado para organizar os atendimentos e acompanhar as ações voltadas ao bem-estar animal.
Atendimento por regiões busca dar mais segurança ao pós-operatório
A organização da caravana é feita por regiões, levando em conta critérios como localização e população dos municípios atendidos. O objetivo é facilitar a logística e garantir maior segurança após os procedimentos, principalmente em cidades onde o acesso a atendimento veterinário costuma ser mais limitado.
O superintendente estadual de Proteção da Vida Animal, Carlos Eduardo Rodrigues, afirmou que a regionalização foi decisiva para ampliar o alcance do projeto.
“A regionalização da Caravana garante agilidade, organização e qualidade nos atendimentos. Além da castração, levamos informação, educação e um compromisso firmado com os municípios para que as ações de conscientização continuem após a nossa passagem”, disse.
Municípios assumem calendário de ações educativas
Além dos atendimentos, os municípios que recebem a caravana assumem a contrapartida de manter, de forma permanente, ações educativas voltadas à guarda responsável, adoção consciente, prevenção ao abandono e cuidados com a saúde pública animal.
Essa mobilização é organizada por meio do Calendário de Conscientização e Proteção Animal, divulgado mensalmente, com orientações repassadas principalmente nas redes sociais institucionais das prefeituras e órgãos parceiros.
Previsão é atender 63 municípios em 2026
A expectativa é que a caravana chegue a 63 municípios ao longo de 2026. À medida que novas cidades forem atendidas, elas também devem integrar o calendário educativo, ampliando o alcance das campanhas e o reforço das orientações à população.
Confira o calendário de janeiro
- Eldorado: 15/01 a 16/01
- Tacuru: 19/01 a 20/01
- Coronel Sapucaia: 22/01 a 23/01
- Bela Vista: 25/01 a 26/01
- Sonora: 29/01 a 30/01
*Com informações do Governo de MS