Caravana da Castração começa 2026 em Eldorado e passa por mais quatro cidades em janeiro

A Caravana da Castração inicia o calendário de atendimentos de 2026 em Eldorado, na próxima quinta-feira (15), levando castração gratuita e suporte veterinário para cães e gatos.

O cronograma de janeiro ainda prevê ações em Tacuru, Coronel Sapucaia, Bela Vista e Sonora, com atividades até o dia 30.

O serviço é voltado principalmente ao controle populacional de animais domésticos, com foco em reduzir o abandono e o crescimento desordenado de cães e gatos nas cidades atendidas.

Caravana fechou 2025 com mais de 16,7 mil castrações

No ano passado, a caravana percorreu diversas regiões do Estado oferecendo, além da castração, microchipagem, medicação e acompanhamento pós-operatório. Segundo o balanço divulgado, mais de 16,7 mil animais foram castrados, em ações realizadas em 45 municípios.

O levantamento também aponta 30.957 tutores e entidades protetoras cadastrados no Sistema de Gestão de Proteção e Esterilização de Animais (SigPet), sistema utilizado para organizar os atendimentos e acompanhar as ações voltadas ao bem-estar animal.

Atendimento por regiões busca dar mais segurança ao pós-operatório

A organização da caravana é feita por regiões, levando em conta critérios como localização e população dos municípios atendidos. O objetivo é facilitar a logística e garantir maior segurança após os procedimentos, principalmente em cidades onde o acesso a atendimento veterinário costuma ser mais limitado.

O superintendente estadual de Proteção da Vida Animal, Carlos Eduardo Rodrigues, afirmou que a regionalização foi decisiva para ampliar o alcance do projeto.

“A regionalização da Caravana garante agilidade, organização e qualidade nos atendimentos. Além da castração, levamos informação, educação e um compromisso firmado com os municípios para que as ações de conscientização continuem após a nossa passagem”, disse.

Municípios assumem calendário de ações educativas

Além dos atendimentos, os municípios que recebem a caravana assumem a contrapartida de manter, de forma permanente, ações educativas voltadas à guarda responsável, adoção consciente, prevenção ao abandono e cuidados com a saúde pública animal.

Essa mobilização é organizada por meio do Calendário de Conscientização e Proteção Animal, divulgado mensalmente, com orientações repassadas principalmente nas redes sociais institucionais das prefeituras e órgãos parceiros.

Previsão é atender 63 municípios em 2026

A expectativa é que a caravana chegue a 63 municípios ao longo de 2026. À medida que novas cidades forem atendidas, elas também devem integrar o calendário educativo, ampliando o alcance das campanhas e o reforço das orientações à população.

Confira o calendário de janeiro

Eldorado: 15/01 a 16/01

Tacuru: 19/01 a 20/01

Coronel Sapucaia: 22/01 a 23/01

Bela Vista: 25/01 a 26/01

Sonora: 29/01 a 30/01

*Com informações do Governo de MS