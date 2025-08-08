Carga comprada com cheque clonado é recuperada em Rio Verde

Uma carga de 10 rolos de arame e 100 catracas foi recuperada na noite de quinta-feira (7) em Rio Verde de Mato Grosso, após ter sido adquirida com um cheque clonado em uma loja de Coxim.

O material estava em uma Fiat Strada conduzida por um homem de 40 anos, abordado às margens da BR-163.

Segundo a polícia, o motorista disse ter sido contratado para buscar a mercadoria em Coxim e entregá-la em Campo Grande, recebendo R$ 200 de adiantamento pelo transporte.

O proprietário da loja contou que recebeu uma ligação de um comprador e, após efetuar a venda, percebeu que o pagamento havia sido feito com cheque clonado. Ele apresentou conversas telefônicas e informações sobre os suspeitos envolvidos.

A carga foi apreendida e encaminhada, junto com o motorista e a vítima, à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde o caso será investigado.

*Com informações da PMMS