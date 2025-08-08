Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Carga comprada com cheque clonado é recuperada em Rio Verde

Mercadoria retirada em loja de Coxim seria levada a Campo Grande

Fernando de Carvalho

Mercadoria retirada em loja de Coxim seria levada a Campo Grande - Foto: Divulgação/PMMS
Mercadoria retirada em loja de Coxim seria levada a Campo Grande - Foto: Divulgação/PMMS

Uma carga de 10 rolos de arame e 100 catracas foi recuperada na noite de quinta-feira (7) em Rio Verde de Mato Grosso, após ter sido adquirida com um cheque clonado em uma loja de Coxim.

O material estava em uma Fiat Strada conduzida por um homem de 40 anos, abordado às margens da BR-163.

Segundo a polícia, o motorista disse ter sido contratado para buscar a mercadoria em Coxim e entregá-la em Campo Grande, recebendo R$ 200 de adiantamento pelo transporte.

O proprietário da loja contou que recebeu uma ligação de um comprador e, após efetuar a venda, percebeu que o pagamento havia sido feito com cheque clonado. Ele apresentou conversas telefônicas e informações sobre os suspeitos envolvidos.

A carga foi apreendida e encaminhada, junto com o motorista e a vítima, à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde o caso será investigado.

*Com informações da PMMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos