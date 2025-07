Carga de 580 kg de maconha é apreendida em oficina de Nova Andradina

Mais de meia tonelada de maconha foram apreendidas pela Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) neste domingo (27), em uma oficina mecânica localizada na área urbana de Nova Andradina. A droga estava escondida em um carro Voyage, cor preta, que chegou ao local por meio de um caminhão guincho.

A apreensão aconteceu após apuração de uma denúncia de tráfico de drogas e, ao chegarem ao local, os policiais identificaram um homem de 36 anos entrando no imóvel, onde a substância ilícita seria armazenada. O carro foi descarregado na oficina no momento em que o suspeito foi abordado.

Durante inspeção no veículo, os agentes encontraram 580 quilos da droga armazenadas em fardos. O homem detido confessou ter conhecimento que o automóvel carregado com os entorpecentes seria deixado em sua oficina.

Além da droga, foram apreendidos o carro utilizado no transporte e outros materiais que podem contribuir com a investigação. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante e as investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos.

*Com informações da PCMS