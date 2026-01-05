Carga de cigarros contrabandeados é apreendida em Campo Grande

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada desta segunda-feira (5), em Campo Grande, um veículo carregado com cerca de 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.
Um homem de 27 anos foi preso em flagrante durante a abordagem, e a carga foi avaliada em aproximadamente R$ 130 mil.
A apreensão ocorreu durante patrulhamento pela Avenida Gunter Hans, quando os policiais abordaram um GM Montana. Durante a vistoria no automóvel, foram encontrados os cigarros de origem estrangeira, introduzidos irregularmente no país.
Questionado pelos policiais, o condutor informou que pegou o veículo já carregado em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que faria a entrega em Campo Grande. Pelo transporte da carga, segundo o suspeito, ele receberia R$ 1,5 mil.
O homem foi detido e encaminhado, junto com o veículo e os produtos apreendidos, à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande, onde o caso foi registrado.
A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com foco no combate ao contrabando e a crimes transfronteiriços.
*Com informações do Departamento de Operações de Fronteira