Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Carga de contrabando apreendida tinha mercadoria legítima de empresa sul-mato-grossense

Itens ilegais foram transportados junto a produtos legítimos, sem conhecimento da empresa

Fernando de Carvalho

Carga de fertilizantes foi liberada após verificação da origem legal dos produtos - Foto: Divulgação/FertiQuímica
Carga de fertilizantes foi liberada após verificação da origem legal dos produtos - Foto: Divulgação/FertiQuímica

Parte da carga apreendida pela Polícia Civil no último sábado (9), avaliada em cerca de R$ 6 milhões, pertencia a uma empresa legítima de Mato Grosso do Sul e não tinha ligação com o contrabando.

A informação foi confirmada pela diretora-administrativa e financeira da FertiQuímica, Marcela Oliveira Rosa, que explicou que os produtos estavam sendo transportados por uma transportadora terceirizada e acabaram no mesmo caminhão onde foram encontrados cigarros eletrônicos e outros itens ilegais.

Segundo Marcela, a FertiQuímica atua há 18 anos no Estado, atendendo mais de 50 culturas agrícolas no Brasil e no exterior. Ela relatou que a contratação do transporte foi feita de forma regular, com documentação fiscal e checagem do motorista, mas que, no trajeto, ele teria incluído produtos ilícitos e alterado a rota.

“Infelizmente, no meio do caminho, o motorista resolveu colocar o que não deve junto. Passou por uma rota clandestina e a polícia pegou. O nosso produto não tem nenhuma relação com o contrabando, que era de cigarros eletrônicos”, disse.

Notícias Relacionadas

A diretora contou que já enfrentou situações semelhantes em outras ocasiões, quando mercadorias da empresa foram apreendidas e só liberadas após procedimentos burocráticos. Desta vez, o material foi restituído mais rapidamente. “Pelos ruins, os bons acabam pagando a conta”, afirmou.

Marcela destacou ainda que a caixa com a marca da empresa, que apareceu em imagens divulgadas pela polícia, continha fertilizantes regularmente produzidos e comercializados pela indústria.

A apreensão feita pela Polícia Civil incluiu 46 fardos de cigarros eletrônicos, um fardo de baterias de câmeras e 21 fardos com produtos diversos, além do caminhão avaliado em cerca de R$ 700 mil. Todo o material ilegal foi encaminhado à Receita Federal.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos