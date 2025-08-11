Carga de contrabando apreendida tinha mercadoria legítima de empresa sul-mato-grossense

Parte da carga apreendida pela Polícia Civil no último sábado (9), avaliada em cerca de R$ 6 milhões, pertencia a uma empresa legítima de Mato Grosso do Sul e não tinha ligação com o contrabando.

A informação foi confirmada pela diretora-administrativa e financeira da FertiQuímica, Marcela Oliveira Rosa, que explicou que os produtos estavam sendo transportados por uma transportadora terceirizada e acabaram no mesmo caminhão onde foram encontrados cigarros eletrônicos e outros itens ilegais.

Segundo Marcela, a FertiQuímica atua há 18 anos no Estado, atendendo mais de 50 culturas agrícolas no Brasil e no exterior. Ela relatou que a contratação do transporte foi feita de forma regular, com documentação fiscal e checagem do motorista, mas que, no trajeto, ele teria incluído produtos ilícitos e alterado a rota.