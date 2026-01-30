Carga de R$ 1,2 milhão é apreendida após fuga em estrada rural

Uma carga avaliada em cerca de R$ 1,2 milhão foi apreendida na quinta-feira (29) por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) em uma estrada vicinal entre os municípios de Japorã e Mundo Novo, no Sul de Mato Grosso do Sul.

O caminhão transportava 1.450 pacotes de cigarros e 59 volumes de mercadorias de origem estrangeira, caracterizando descaminho. O volume chamou a atenção dos policiais durante um bloqueio na via.

Apreensão Milionária e Perseguição Policial

Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu, avançou o veículo em direção à equipe e fugiu. Após perseguição, o caminhão foi abandonado em meio a uma plantação de mandioca. O condutor escapou a pé e não foi localizado.

Durante a vistoria, os policiais confirmaram o grande carregamento de produtos ilegais. O caminhão, modelo VW 7.110, e toda a mercadoria apreendida foram encaminhados à Receita Federal em Mundo Novo.

Combate aos Crimes Transfronteiriços

A apreensão faz parte de ações de repressão aos crimes transfronteiriços na região, rota frequente do contrabando e do descaminho. O policiamento foi realizado no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que integra forças estaduais e federais.