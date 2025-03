Cargas de Pescados irregulares são apreendidas em São Gabriel do Oeste

Futebol

Ivinhema vence Águia Negra e vai enfrentar o Galo na final

Estão definidas as equipes que vão disputar a final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. Finalistas, Azulão e Galo terão jogo de ida da fase final no domingo (30), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e a volta, dia 6 de abril, no Estádio Saraivão. A ultima vaga da final foi definida em jogo […]