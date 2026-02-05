Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

agenda cultural

Carnaval, arte e música movimentam Campo Grande neste fim de semana

Programação reúne blocos de rua, desfile de fantasias, instalação artística e festas noturnas entre sexta (6) e domingo (8)

Ana Lorena Franco

Bloco As Depravadas abrem a programação programação dos blocos de rua - Reprodução/Agência de Notícias de MS
Bloco As Depravadas abrem a programação programação dos blocos de rua - Reprodução/Agência de Notícias de MS

Campo Grande entra no ritmo do Carnaval nesta sexta-feira (6), com uma programação que se estende até domingo (8) e reúne desfile de fantasias, blocos de rua, experiências artísticas e opções musicais para quem prefere outros estilos. As atividades acontecem em diferentes regiões da cidade e marcam o início do calendário cultural de fevereiro.

Abertura oficial do Carnaval

Na sexta-feira (6), às 19h, a Esplanada Ferroviária recebe a abertura oficial do Carnaval, com mostra e desfile de fantasias de luxo. A ação celebra o trabalho artístico dos carnavalescos e dá início à folia de rua em Campo Grande. Na semana seguinte, as fantasias seguem para Corumbá, onde ocorre o maior Carnaval de Mato Grosso do Sul.

Blocos de rua no sábado

O sábado (7) marca o início da programação dos blocos de rua, com atrações espalhadas pela cidade.

  • Bloco As Depravadas
    Concentração no Bar do Zé, na Rua Barão do Rio Branco, 1213, a partir das 9h
    Criado por jornalistas, o bloco tradicionalmente acontece no fim de semana anterior ao feriado prolongado, período em que muitos profissionais da imprensa seguem de plantão cobrindo a folia
  • Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós
    Arena do Horto Florestal, na Avenida Fábio Zahran, 316, às 15h
  • Bloco Calcinha Molhada
    Praça Aquidauana, na Rua Aquidauana, 28, às 16h

Domingo de Carnaval de rua

No domingo (8), a programação continua com dois blocos tradicionais.

  • Farofa com Dendê
    Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 14h
  • Bloco de Laricas
    Orla Ferroviária, às 16h

Para quem busca outras experiências culturais

Entre sexta (6) e domingo (8), o Casarão Thomé recebe a instalação-performática “Bailar no Escuro”, projeto do duo Halisson Nunes e Verônica Lindquist. A obra propõe uma experiência sensorial que cruza dança contemporânea, literatura, artes visuais e tecnologia, convidando o público a um estado de presença radical.

Serão cinco sessões gratuitas

  • Sexta-feira, às 19h
  • Sábado e domingo, às 19h e 20h30

O espaço fica na Rua 14 de Julho, 3169, no bairro São Francisco. A entrada é gratuita, com ingressos limitados e retirada uma hora antes, no local. A classificação é de 14 anos, com acessibilidade em Libras.

Programação musical noturna

Quem prefere música eletrônica e festas noturnas também encontra opções no fim de semana.

  • Noites Alienígenas
    Sexta (6) e sábado (7), no Bar Dona Onça, antigo Zé Carioca 2
    O evento propõe uma imersão sonora entre o trance e suas vertentes, com foco na valorização da cena local e em sets de alta energia. Ingressos aqui.
  • Capivas Eletro Hits
    Sexta-feira (6), às 20h, no Capivas
    Entrada gratuita, com repertório de summer eletro hits

Com opções que vão do Carnaval de rua à arte contemporânea e à música eletrônica, Campo Grande oferece um fim de semana diverso, que atende tanto quem quer cair na folia quanto quem prefere explorar outras linguagens culturais.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos