Carnaval, arte e música movimentam Campo Grande neste fim de semana

Campo Grande entra no ritmo do Carnaval nesta sexta-feira (6), com uma programação que se estende até domingo (8) e reúne desfile de fantasias, blocos de rua, experiências artísticas e opções musicais para quem prefere outros estilos. As atividades acontecem em diferentes regiões da cidade e marcam o início do calendário cultural de fevereiro.
Abertura oficial do Carnaval
Na sexta-feira (6), às 19h, a Esplanada Ferroviária recebe a abertura oficial do Carnaval, com mostra e desfile de fantasias de luxo. A ação celebra o trabalho artístico dos carnavalescos e dá início à folia de rua em Campo Grande. Na semana seguinte, as fantasias seguem para Corumbá, onde ocorre o maior Carnaval de Mato Grosso do Sul.
Blocos de rua no sábado
O sábado (7) marca o início da programação dos blocos de rua, com atrações espalhadas pela cidade.
- Bloco As Depravadas
Concentração no Bar do Zé, na Rua Barão do Rio Branco, 1213, a partir das 9h
Criado por jornalistas, o bloco tradicionalmente acontece no fim de semana anterior ao feriado prolongado, período em que muitos profissionais da imprensa seguem de plantão cobrindo a folia
- Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós
Arena do Horto Florestal, na Avenida Fábio Zahran, 316, às 15h
- Bloco Calcinha Molhada
Praça Aquidauana, na Rua Aquidauana, 28, às 16h
Domingo de Carnaval de rua
No domingo (8), a programação continua com dois blocos tradicionais.
- Farofa com Dendê
Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 14h
- Bloco de Laricas
Orla Ferroviária, às 16h
Para quem busca outras experiências culturais
Entre sexta (6) e domingo (8), o Casarão Thomé recebe a instalação-performática “Bailar no Escuro”, projeto do duo Halisson Nunes e Verônica Lindquist. A obra propõe uma experiência sensorial que cruza dança contemporânea, literatura, artes visuais e tecnologia, convidando o público a um estado de presença radical.
Serão cinco sessões gratuitas
- Sexta-feira, às 19h
- Sábado e domingo, às 19h e 20h30
O espaço fica na Rua 14 de Julho, 3169, no bairro São Francisco. A entrada é gratuita, com ingressos limitados e retirada uma hora antes, no local. A classificação é de 14 anos, com acessibilidade em Libras.
Programação musical noturna
Quem prefere música eletrônica e festas noturnas também encontra opções no fim de semana.
- Noites Alienígenas
Sexta (6) e sábado (7), no Bar Dona Onça, antigo Zé Carioca 2
O evento propõe uma imersão sonora entre o trance e suas vertentes, com foco na valorização da cena local e em sets de alta energia. Ingressos aqui.
- Capivas Eletro Hits
Sexta-feira (6), às 20h, no Capivas
Entrada gratuita, com repertório de summer eletro hits
Com opções que vão do Carnaval de rua à arte contemporânea e à música eletrônica, Campo Grande oferece um fim de semana diverso, que atende tanto quem quer cair na folia quanto quem prefere explorar outras linguagens culturais.