Carregamento de amendoim escondia mais de 230 quilos de pasta base de cocaína

BR-163

BR-163 trancada: MPL cobra Governo Federal sobre reforma agrária no MS

Quatro mil famílias pressionam governo Lula por assentamentos em jornada de luta A BR-163 amanheceu completamente interditada nesta segunda-feira (24) no quilômetro 126, em Naviraí, sul de Mato Grosso do Sul, onde cerca de 200 integrantes do Movimento Popular de Luta (MPL) montaram barricadas desde as 5h. O protesto, que também atinge Mundo Novo, Anaurilândia, […]