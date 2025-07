Carreta com 25 mil pacotes de cigarros é apreendida em Mundo Novo

Uma carreta carregada com 25 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida na sexta-feira (18) durante patrulhamento na zona rural de Mundo Novo, cidade localizada na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. O motorista, de 33 anos, foi preso em flagrante.

Segundo informações do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), os policiais estavam em ronda pela rodovia MS-299 quando o condutor do veículo realizou uma manobra brusca ao avistar a viatura e tentou escapar por uma estrada de terra.

A equipe iniciou o acompanhamento e conseguiu interceptar o veículo poucos metros depois.

Durante a vistoria, os agentes localizaram os pacotes de cigarro no compartimento de carga do semirreboque. Ao ser questionado, o motorista informou que pegou a mercadoria no Paraguai e que receberia R$ 1 mil para transportá-la até o município de Mundo Novo.

Avaliada em aproximadamente R$ 1,4 milhão, a carga foi encaminhada junto com o condutor à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.

*Com informações do DOF