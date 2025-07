Carreta com mais de 4,4 toneladas de drogas é apreendida em Nova Alvorada do Sul

Uma carreta baú com mais de 4,4 toneladas de drogas foi apreendida neste sábado (26) em Nova Alvorada do Sul. O motorista, de 39 anos, foi preso em flagrante durante fiscalização na BR-267, em área rural do município.

Drogas estavam escondidas no compartimento de carga

Dentro do veículo os policiais encontraram 4,3 toneladas de maconha, 182,4 quilos de skunk e 2 quilos de haxixe. Segundo o suspeito, ele receberia R$ 50 mil para transportar a carga de Campo Grande até Rondonópolis, em Mato Grosso.

Carga avaliada em R$ 11 milhões

O veículo, a droga e o motorista foram encaminhados à Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. O valor estimado dos entorpecentes é de aproximadamente R$ 11 milhões.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na região.

*Com informações do DOF