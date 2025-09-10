Carreta da Justiça atende 380 pessoas em Paranhos e segue para Tacuru

A Carreta da Justiça encerrou nesta terça-feira (9) os atendimentos em Paranhos após dois dias de atividades que beneficiaram cerca de 380 moradores com serviços gratuitos e a abertura de 53 novas ações processuais.

A iniciativa leva serviços judiciais básicos a comunidades afastadas dos grandes centros urbanos.

Segundo relatório da equipe da unidade móvel, foram registradas 33 ações para reconhecimento de união estável e conversão em casamento, 11 divórcios, quatro ações de alimentos, três reconhecimentos de paternidade, além de uma ação de guarda e um exame de DNA. As atividades foram supervisionadas pelo juiz designado Giuliano Máximo Martins.

Ao todo, a Carreta da Justiça realizou 113 atendimentos, incluindo agendamentos, consultas e orientações gerais. A Defensoria Pública também prestou 72 atendimentos à população durante os dois dias.

O próximo destino da Carreta da Justiça será o município de Tacuru, onde a unidade estará disponível nos dias 11 e 12 de setembro. Para acessar os serviços é necessário agendamento prévio pelo WhatsApp (67) 98462-8249.

Histórico

Adaptada para funcionar como um fórum itinerante, a Carreta da Justiça percorre cidades do interior sul-mato-grossense para garantir à população o acesso a direitos fundamentais.

A unidade tem competência para julgar ações cíveis, criminais e de juizados especiais, além de oferecer gratuitamente orientações jurídicas, acordos de pensão alimentícia, ações de cobrança, guarda de filhos, divórcios, reconhecimento de união estável e de paternidade, entre outros serviços.

*Com informações do TJMS