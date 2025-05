Carreta da Justiça realiza mais de 270 atendimentos em Santa Rita do Pardo

Mais de 270 moradores de Santa Rita do Pardo foram atendidos gratuitamente durante a passagem da Carreta da Justiça nos dias 22 e 23 de maio. A iniciativa levou ao local diversos serviços jurídicos, facilitando o acesso à Justiça para quem vive distante dos centros urbanos.

Ao todo, foram realizados 276 atendimentos pela equipe da unidade móvel, sob a supervisão do juiz Eduardo Floriano de Almeida. O serviço mais procurado pela população foi o reconhecimento de união estável, com 28 casos registrados, seguido por sete divórcios, duas fixações de pensão alimentícia e um reconhecimento de paternidade. Ao final da ação, foram abertas 38 ações processuais no município.

Além dos processos formalizados, a Carreta também prestou 239 consultas e orientações jurídicas. A Defensoria Pública, que acompanhou a ação, realizou outros 37 atendimentos.

Acesso à Justiça em áreas remotas

Criada para aproximar o Judiciário da população que vive em regiões afastadas ou sem a presença de um fórum, a Carreta da Justiça percorre municípios, distritos e povoados, oferecendo serviços essenciais de forma gratuita.

Entre eles, estão acordos de pensão alimentícia, guarda, cobrança, divórcios, reconhecimento de união estável e de paternidade, além de orientações jurídicas.

Com competência para julgar ações cíveis, criminais e dos juizados especiais, a unidade móvel atua também em mutirões processuais, incluindo o Tribunal do Júri.

Próxima parada: Ladário

A próxima cidade a receber os serviços da Carreta da Justiça será Ladário, nos dias 9 e 10 de junho. Para ser atendido, é necessário agendar previamente pelo WhatsApp no número (67) 98462-8249.

*Com informações do TJMS