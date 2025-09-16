Veículos de Comunicação
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Carreta-Escola do Senac oferece mais de 40 cursos gratuitos de gastronomia no centro de Campo Grande

Aulas rápidas vão até 30 de setembro no Pátio Central Shopping, com temas que vão de receitas regionais à alta gastronomia

Fernando de Carvalho

Aulas rápidas vão até 30 de setembro no Pátio Central Shopping - Foto: Reprodução/Senac
Aulas rápidas vão até 30 de setembro no Pátio Central Shopping - Foto: Reprodução/Senac

Até 30 de setembro, a população de Campo Grande pode participar de mais de 40 cursos gratuitos de gastronomia na Carreta-Escola do Senac, estacionada no Pátio Central Shopping, no centro da cidade.

A programação inclui oficinas rápidas, com duração de até uma hora, voltadas a quem quer aprender receitas regionais, técnicas da alta gastronomia ou opções para gerar renda extra.

A unidade móvel é equipada como cozinha profissional e funciona como sala de aula. Os cursos atendem diferentes perfis: desde quem busca aprender preparos sofisticados, como purês para alta gastronomia e drinks com infusão de tereré, até quem pretende empreender com receitas do tipo “faça e venda”, como bolos de pote, brigadeiros, picolés e salgados assados.

Programação diversificada

Entre os destaques estão oficinas de biscoitos natalinos decorados, chipa com tereré e mandioca em receitas criativas. As aulas são ministradas por instrutores especializados, com metodologia prática para que os participantes desenvolvam habilidades culinárias aplicáveis no dia a dia ou em pequenos negócios.

Participação gratuita

As vagas são limitadas e distribuídas por ordem de chegada. A programação completa pode ser consultada no site do Senac.

*Com informações da Fecomércio-MS

