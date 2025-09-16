Carreta-Escola do Senac oferece mais de 40 cursos gratuitos de gastronomia no centro de Campo Grande

Até 30 de setembro, a população de Campo Grande pode participar de mais de 40 cursos gratuitos de gastronomia na Carreta-Escola do Senac, estacionada no Pátio Central Shopping, no centro da cidade.

A programação inclui oficinas rápidas, com duração de até uma hora, voltadas a quem quer aprender receitas regionais, técnicas da alta gastronomia ou opções para gerar renda extra.

A unidade móvel é equipada como cozinha profissional e funciona como sala de aula. Os cursos atendem diferentes perfis: desde quem busca aprender preparos sofisticados, como purês para alta gastronomia e drinks com infusão de tereré, até quem pretende empreender com receitas do tipo “faça e venda”, como bolos de pote, brigadeiros, picolés e salgados assados.

Programação diversificada

Entre os destaques estão oficinas de biscoitos natalinos decorados, chipa com tereré e mandioca em receitas criativas. As aulas são ministradas por instrutores especializados, com metodologia prática para que os participantes desenvolvam habilidades culinárias aplicáveis no dia a dia ou em pequenos negócios.

Participação gratuita

As vagas são limitadas e distribuídas por ordem de chegada. A programação completa pode ser consultada no site do Senac.

